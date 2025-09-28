الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم لكرة اليد للأندية، الزمالك يتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة 47-25

الزمالك وبرشلونة،
الزمالك وبرشلونة، فيتو

مباراة الزمالك وبرشلونة، تلقى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، خسارة ثقيلة، أمام فريق برشلونة الإسباني، بنتيجة (47-25)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

وأصبحت فرص الزمالك في الصعود لنصف نهائي البطولة صعبة جدا بعد الخسارة من برشلونة.

 

 مباراة الزمالك وبرشلونة

وكان الزمالك  حقق فوزا صعبا في الجولة الأولى على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة (26-24).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث ينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز. 

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025. 

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الأندية مباراة الزمالك وبرشلونة الزمالك وبرشلونة كرة اليد كأس العالم لكرة اليد للأندية

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1 بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالدوري

أستون فيلا يفوز على فولهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين فاركو ومودرن سبورت في الدوري المصري

إيدي هاو يعلن تشكيل نيوكاسل ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

عودة ساكا، تشكيل آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

كأس العالم لكرة اليد للأندية، الزمالك يتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة 47-25

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads