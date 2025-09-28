الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

معاكم وبيكم إحنا أقوى، الزمالك يحفز جماهيره قبل قمة الأهلي (فيديو)

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك، على توجيه رسالة تحفيزية إلى جمهور الأبيض، قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي غدا في قمة الدوري الممتاز.

الزمالك يحفز جمهوره برسالة 

ونشرت الصفحة الرسمية عبر فيس بوك رسالة فيديو لجمهور الثالثة يمين من المدرجات وعلقت:" معاكم وبيكم.. الزمالك أقوى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الإثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

