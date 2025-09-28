الأحد 28 سبتمبر 2025
آرسنال يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

ارسنال ونيوكاسل
ارسنال ونيوكاسل

فاز فريق آرسنال، على نظيره نيوكاسل، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل

أنهى نادي نيوكاسل الشوط الأول متقدما عن طريق هدف نيك ولتيماد في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قلب ارسنال الطاولة على نيوكاسل بتسجيله هدفين عن طريق ميكيل ميرينو وجابرييل في الدقائق 84 و6+90.

 

تشكيل آرسنال ضد نيوكاسل 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- موسكيرا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- إيزي.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا- فيكتور جيوكيريس- لياندرو تروسارد.

 

تشكيل نيوكاسل ضد آرسنال

في حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: ليفرامينتو- ماليك ثياو- بوتمان- دان برن.

في خط الوسط: برونو جيماريش- ساندرو تونالي- جويلينتون.

في خط الهجوم: ميرفي- فولتيماد- أنتوني جوردون.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏STARTING XI Premier PremierLeague League Arsenal ARSENAL ه Risela noon Pope Botman Joelinton 8 Tonali 10 Gordon 12 Thiaw 21 Livramento 23 Murphy 27 Woltemade 33 Burn 39 Bruno G. Ramsdale, Trippier, Lascelles, Barnes, Krafth, Osula, Elanga, Willock, Miley DELIVERED BY (InPost‏'‏‏

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1 بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز يحتل فريق ارسنال المركز الثاني برصيد 13 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

