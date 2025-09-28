آرسنال يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق آرسنال، على نظيره نيوكاسل، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ونيوكاسل

أنهى نادي نيوكاسل الشوط الأول متقدما عن طريق هدف نيك ولتيماد في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قلب ارسنال الطاولة على نيوكاسل بتسجيله هدفين عن طريق ميكيل ميرينو وجابرييل في الدقائق 84 و6+90.

تشكيل آرسنال ضد نيوكاسل

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- موسكيرا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- إيزي.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا- فيكتور جيوكيريس- لياندرو تروسارد.

تشكيل نيوكاسل ضد آرسنال

في حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: ليفرامينتو- ماليك ثياو- بوتمان- دان برن.

في خط الوسط: برونو جيماريش- ساندرو تونالي- جويلينتون.

في خط الهجوم: ميرفي- فولتيماد- أنتوني جوردون.

مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز يحتل فريق ارسنال المركز الثاني برصيد 13 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

