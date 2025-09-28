الأحد 28 سبتمبر 2025
نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

احمد شوبير، فيتو
احمد شوبير، فيتو

تعرض الإعلامي أحمد شوبير إلى حادث في سيارته بعدما تصاعدت بعض الأدخنة منها خلال سيره على طريق صلاح سالم بمدينة نصر.

تعرض أحمد شوبير لحادث 

وفوجئ أحمد شوبير بتصاعد بعض الأدخنة من سيارته خلال سيره في طريق صلاح سالم بعد العودة من انتهاء برنامجه راديو أون سبورت في مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وقام شوبير بالخروج من السيارة على الفور بدون أي اصابات تذكر وإبلاغ النجدة والاتصال ببعض المقربين له للمجيء. 

وقام أحد المقربين له بنقله من موقع الحادث بعد حضور النجدة. 

