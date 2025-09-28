الأحد 28 سبتمبر 2025
طارق مصطفى مديرا فنيا لأهلي بنغازي

طارق مصطفي، فيتو

أعلن نادي الأهلي بنغازي اليوم الأحد التعاقد رسميا مع المدرب المصري طارق مصطفى ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ونشر أهلي بنغازي بيانًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل رحب فيه بالمدرب الجديد.

وأكد نادي أهلي بنغازي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها نهائيات كأس ليبيا والموسم الجديد من الدوري الليبي الممتاز حيث يسعى "أبناء بنغازي" لتحقيق نتائج مميزة تعكس طموح جماهيرهم.

وكان طارق مصطفى رحل عن فريق البنك الأهلي بناء على الاتفاق بينه وبين النادي

رحيل  طارق مصطفى 

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: “وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة”.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

