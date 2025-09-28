راعٍ جديد يدعم الزمالك في تطوير الخدمات اللوجستية

وقع نادي الزمالك اليوم عقد رعاية جديدة، تشمل تولي إحدى الشركات المتخصصة مسئولية الجوانب اللوجستية لكافة فرق النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي بحضور مجلس الإدارة، حيث أكد مسئولو الزمالك أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل الفرق الرياضية ودعم خطط النادي في المرحلة القادمة على المستويين التنظيمي والإداري.

علي صعيد كرة القدم، يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

