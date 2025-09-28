الأحد 28 سبتمبر 2025
الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم على آرسنال 1-0 في الشوط الأول (صور)

ارسنال ونيوكاسل
تقدم فريق نيوكاسل، على نظيره ارسنال، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

من سجل هدف نيوكاسل في شباك أرسنال ؟

سجل هدف نيوكاسل اللاعب نيك ولتيماد في الدقيقة 34.

تشكيل آرسنال ضد نيوكاسل 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- موسكيرا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- إيزي.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا- فيكتور جيوكيريس- لياندرو تروسارد.

 

تشكيل نيوكاسل ضد آرسنال

في حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: ليفرامينتو- ماليك ثياو- بوتمان- دان برن.

في خط الوسط: برونو جيماريش- ساندرو تونالي- جويلينتون.

في خط الهجوم: ميرفي- فولتيماد- أنتوني جوردون.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏STARTING XI Premier PremierLeague League Arsenal ARSENAL ه Risela noon Pope Botman Joelinton 8 Tonali 10 Gordon 12 Thiaw 21 Livramento 23 Murphy 27 Woltemade 33 Burn 39 Bruno G. Ramsdale, Trippier, Lascelles, Barnes, Krafth, Osula, Elanga, Willock, Miley DELIVERED BY (InPost‏'‏‏

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1 بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويسعي آرسنال لتخطي نيوكاسل يونايتد على أمل تحقيق الفوز في قمة الجولة السادسة من البريميرليج، وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر.

وستكون مباراة الجانرز ضد نيوكاسل مؤثرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى أرسنال للحاق بليفربول الذي وسع الفارق إلى 5 نقاط ويدخل أرسنال مباراة الليلة محتلا المركز السابع برصيد 10 نقاط.

مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

وعلى جانب آخر، يسعي فريق نيوكاسل يونايتد في تحسين وضعه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تواجده بالمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وشهدت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن. 

