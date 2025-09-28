كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام فيزبريم المجري بنتيجة (31-22)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية.

ورغم الخسارة، حجز الأهلي تذكرة التأهل للدور قبل النهائي، كأفضل مركز ثاني في ترتيب المجموعات الثلاثة.

و يحصل الأهلي على راحة غدا من مباريات بطولة العالم، على أن تقام مواجهات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات كالتالي:

ماجديبورج (36) - (26) الشارقة

برشلونة (47) - (25) الزمالك

فيزبريم (31) - (22) الأهلي

وكان الأهلي حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

وتُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.

