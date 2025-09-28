الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

استقر عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا الإثنين في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت غيابات عديدة بسبب الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي كل من أحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، والسلوفيني نيتس جراديشار، والمغربي أشرف داري، إلى جانب شكري نجيب، وحمزة علاء، وكريم فؤاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

