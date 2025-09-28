الأحد 28 سبتمبر 2025
اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق فعاليات الرخصة "برو" للمدربين المصريين

علاء نبيل والدكتور
علاء نبيل والدكتور جمال محمد علي، فيتو

اتحاد الكرة، يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لإطلاق فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية “برو” للمدربين المصريين ممن سبق لهم الحصول على الرخصة A.

 

موعد انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للرخصة “برو” 

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة التدريبية “برو” أيام 8 و9 و10 أكتوبر المقبل، كما سيعلن اتحاد الكرة عن أسماء المدربين المشاركين في الدورة يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها دورة الحصول على الرخصة “برو” في مصر، ويشترط الحصول على الرخصة التدريبية A للمشاركة في الدوري.

فعاليات الرخصة التدريبية A، فيتو
فعاليات الرخصة التدريبية A، فيتو

مدة الدورة التدريبية للحصول على الرخصة “برو” 

ويتولى علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد إختيار المدربين المشاركين في النسخة الأولى من الدورة التدريبية للرخصة “برو”.

وستكون الأيام الثلاثة الأولى من بدء الدورة التدريبية للرخصة “برو” مخصصة للتعارف بين المدربين والمتدربين المتقدمين للدورة، وتستمر فترة الدراسة للحصول على على الرخصة التدريبية “برو” عاما كاملا.

رسوم الحصول على الرخص التدريبية بكل فئاتها

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الكرة المصري عن المصروفات الدراسية للرخص التدريبية التي ستكون كالتالي:

الرخصة Pro:

* بقيمة 200.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
* بقيمة 300.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
* بقيمة 10.000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة A:

* بقيمة 40.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
* بقيمة 60.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
* بقيمة 2000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة B:

* بقيمة 15000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
* بقيمة 30.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
* بقيمة 1500 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة C:

* بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
* بقيمة 10.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
* بقيمة 1000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة D:

* بقيمة 5000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
* بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
* بقيمة 500 دولار أمريكي لغير المصريين

كما تقرر أن تكون رسوم استكمال عدد ساعات الغياب "بما لا يتجاوز 10% كالتالي":

* رسم حضور اليوم للدورة A بقيمة 500 جنيه
* رسم حضور اليوم للدورة B بقيمة 400 جنيه
* رسم حضور اليوم للدورة C بقيمة 300 جنيه
* رسم حضور اليوم للدورة D بقيمة 200 جنيه

وتقرر أن تكون رسوم استخراج رخص التدريب كالتالي":

* رسم رخصة Pro بقيمة 1500 جنيه
* رسم رخصة A بقيمة 800 جنيه
* رسم رخصة B بقيمة 600 جنيه
* رسم رخصة C بقيمة 500 جنيه
* رسم رخصة D بقيمة 300 جنيه.

