الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

توماس توماسبيرج
توماس توماسبيرج

كشفت تقارير صحفية بولندية أن المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج اقترب من تدريب فريق بوجون شتشيتسين البولندي. 

وكانت إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع توماسبيرج، حيث اتفق الطرفان على توليه القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين، على أن يصل المدرب إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لبدء مهمته مع الفريق. 

 ووفقا لموقع جول البولندي أن المدرب الدنماركي وقع بالفعل عقدا رسميا مع بوجون شتشيتسين يمتد لثلاثة مواسم، بينما أكد موقع weszlo، أن توماسبيرج سيتواجد في مدرجات مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو لمتابعة لاعبيه عن قرب، تمهيدا لتولي المسؤولية. 

 

من هو توماس توماسبيرج؟ 

توماس توماسبيرج.. لاعب وسط سابق ومدرب دنماركي من مواليد 1974، وواحد من الأسماء التي صنعت نجاحات كبيرة في الكرة الدنماركية. 

 

أبرز إنجازاته
 قاد راندزر للتتويج بكأس الدنمارك موسم 2020 /2021.
 مع ميتييلاند حقق لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 /2024.


 طريقته التدريبية:
يعتمد على خطط مرنة بين 4-3-3 و4-2-3-1.
أسلوبه قائم على الضغط العالي والتنظيم الدفاعي والتحول السريع للهجوم.
يعتمد كثيرا على الأطراف والكرات العرضية كما أنه معروف باهتمامه بالشباب وبتطوير مستواهم بشكل كبير حيث يتم تصنيفه مدرب عملي، واقعي. 

 ورغم نجاحه الكبير مع ميتييلاند، أعلن النادي في أغسطس 2025 عن انتهاء التعاقد مع توماسبيرج، في خطوة مفاجئة بعد تتويجه بالدوري، ليفتح الباب أمام تحد جديد في مسيرته التدريبية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توماسبيرج توماس توماسبيرج بوجون شتشيتسين الأهلي الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

بفارق 1.2 مليار جنيه، الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل قمة الإثنين

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير 0/1 بالشوط الأول

تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

مصدر يكشف حقيقة توصل الأهلي لاتفاق مع عبد القادر بشأن تجديد عقده

الخسارة الأولى، الريال يسقط بخماسية من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (صور)

ريال مدريد يتأخر أمام أتليتكو برباعية بعد مرور 70 دقيقة

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads