قافلة طبية تقدم 3345 خدمة مجانية لأهالي قرية العلالمة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تقديم قافلة طبية مجانية 3345 خدمة طبية متنوعة لأهالي قرية العلالمة شرق النيل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف توفير الرعاية الصحية المجانية في القرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية بقرية العلالمة ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف "شرق النيل" على مدار يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

خدمات طبية في 7 تخصصات بـ 8 عيادات

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان والرمد.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن أعمال القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على 1170 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 23 تحليلًا معمليًا للدم، و52 تحليلًا للطفيليات، و7 حالات أشعة عادية، و107 حالات موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل 4 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، وتحويل حالة واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا ببني سويف

وأشار بيان محافظة بني سويف، إلى أن القافلة تضمنت أيضًا تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3345 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة، وفي ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، دعمًا للمنظومة الصحية وتوفيرًا للخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

