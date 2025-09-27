الطب البيطري يوجه حملات توعية للمربين والتجار بأسواق المواشي ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف، تنفيذ حملات مكثفة للتقصي الوبائي، باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الأمراض الوبائية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتكليف من الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير المديرية.

الطب البيطري يوجه حملات لأسواق المواشي في بني سويف

وفي هذا السياق، نفذت فرق الطب البيطري ببني سويف، جولات ميدانية على أسواق بيع وتداول الحيوانات الحية في المحافظة، شملت سوق مركز إهناسيا، وسوق قمن العروس بمركز الواسطى، وخلال المرور، قام الأطباء البيطريون بفحص الماشية المعروضة بالأسواق للتأكد من سلامتها، حيث أظهرت النتائج أن جميع الحيوانات سليمة ظاهريًا، وفقًا لتعريف الحالة الوبائية الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن حملات التقصي تأتي ضمن خطة استباقية لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية، ورصد أي بؤر مرضية محتملة في وقت مبكر، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

إلى جانب ذلك، حرص أطباء الإرشاد البيطري ببني سويف، على عقد ندوات توعوية مع المربين والتجار داخل الأسواق، تناولت التعريف بمرض الحمى القلاعية والسلالة الجديدة منه "SAT 1"، وشرح خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية الاستجابة الفورية لعمليات التحصين الجارية حاليًا ضمن الحملة القومية الطارئة ضد هذا العترة الجديدة.

كما تناولت الندوات طرق الوقاية والعلاج، وكيفية التعامل السليم مع الحيوانات المصابة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة سرعة الإبلاغ للجهات المختصة عند ظهور أي أعراض مرضية على الحيوانات، بما يضمن سرعة التدخل والحد من انتشار العدوى.

طب بيطري بني سويف: هدفنا الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضحت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن هذه الحملات الميدانية والجهود التوعوية تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحصين والدور الوقائي الذي يقوم به الأطباء البيطريون.

وتؤكد مديرية الطب البيطري ببني سويف، استمرارها في تكثيف الجهود الميدانية والإرشادية في مختلف المراكز والقرى، لحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز جاهزية المحافظة لمواجهة أي مخاطر وبائية محتملة.

