تدريب 30 ممرضة بصحة بني سويف لرفع كفاءة خدمات الأمومة والطفولة

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تدريب 30 ممرضة من أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المركزية، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي، على خدمات المشورة الأسرية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتفعيل المشورة الأسرية داخل أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

تدريب 30 ممرضة ببني سويف على المشورة الأسرية

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور أساسية في مجال رعاية الأمومة والطفولة، شملت برنامج "الدولا" الذي يهدف إلى دعم المرأة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، إلى جانب محاور متعلقة بالرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة، مع التأكيد على أهمية استخدام الوسائل طويلة المفعول بعد الولادة مباشرة، ويأتي هذا التدريب في إطار رفع كفاءة مقدمات الخدمة التمريضية وتحسين جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة داخل المستشفيات الحكومية بمحافظة بني سويف.

وأضاف وكيل صحة بني سويف: قام بالتدريب نخبة من المتخصصين وهم: الدكتورة مريم ثروت، محاضر مشورة أسرية وعضو المكتب الفني، والدكتورة سارة جمال، محاضر مشورة أسرية وعضو المكتب الفني، والدكتورة نيفين عادل المشرف الطبي بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أشاد المشاركون بالمحتوى التدريبي الذي يسهم في تطوير مهارات التمريض ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأمهات والمواليد.

محافظ بني سويف يشيد بإنجازات الصحة

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة، والعاملين بالمديرية، بعد حصولها على المركزين الرابع والسادس على مستوى الجمهورية في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل. وأوضح المحافظ أن المديرية نجحت في تحقيق 223% من المستهدف في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لتحصد المركز الرابع، كما حصلت على المركز السادس في مبادرة الاعتلال الكلوي بنسبة 254% من المستهدف، وذلك بعد أيام قليلة من إنجاز آخر تمثل في الفوز بالمركز الثالث في مبادرة صحة المرأة بنسبة إنجاز 197%.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس تميز أداء قطاع الصحة ببني سويف تحت قيادة الدكتور هاني جميعة، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في المنظومة الصحية بفضل إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الروح للحفاظ على هذا التميز وضمان استدامة النجاحات في مختلف المحاور الصحية.

