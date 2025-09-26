الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب 30 ممرضة بصحة بني سويف لرفع كفاءة خدمات الأمومة والطفولة

تدريب 30 ممرضة ببني
تدريب 30 ممرضة ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تدريب 30 ممرضة من أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المركزية، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي، على خدمات المشورة الأسرية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتفعيل المشورة الأسرية داخل أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

 

تدريب 30 ممرضة ببني سويف
تدريب 30 ممرضة ببني سويف

 

تدريب 30 ممرضة ببني سويف على المشورة الأسرية

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور أساسية في مجال رعاية الأمومة والطفولة، شملت برنامج "الدولا" الذي يهدف إلى دعم المرأة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، إلى جانب محاور متعلقة بالرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة، مع التأكيد على أهمية استخدام الوسائل طويلة المفعول بعد الولادة مباشرة، ويأتي هذا التدريب في إطار رفع كفاءة مقدمات الخدمة التمريضية وتحسين جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة داخل المستشفيات الحكومية بمحافظة بني سويف.

تدريب 30 ممرضة ببني سويف
تدريب 30 ممرضة ببني سويف، فيتو

 

وأضاف وكيل صحة بني سويف: قام بالتدريب نخبة من المتخصصين وهم: الدكتورة مريم ثروت، محاضر مشورة أسرية وعضو المكتب الفني، والدكتورة سارة جمال، محاضر مشورة أسرية وعضو المكتب الفني، والدكتورة نيفين عادل المشرف الطبي بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أشاد المشاركون بالمحتوى التدريبي الذي يسهم في تطوير مهارات التمريض ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأمهات والمواليد.

تدريب 30 ممرضة ببني سويف
تدريب 30 ممرضة ببني سويف، فيتو

 

محافظ بني سويف يشيد بإنجازات الصحة

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة، والعاملين بالمديرية، بعد حصولها على المركزين الرابع والسادس على مستوى الجمهورية في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل. وأوضح المحافظ أن المديرية نجحت في تحقيق 223% من المستهدف في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لتحصد المركز الرابع، كما حصلت على المركز السادس في مبادرة الاعتلال الكلوي بنسبة 254% من المستهدف، وذلك بعد أيام قليلة من إنجاز آخر تمثل في الفوز بالمركز الثالث في مبادرة صحة المرأة بنسبة إنجاز 197%.

 

محافظ بني سويف ووكيل الصحة

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس تميز أداء قطاع الصحة ببني سويف تحت قيادة الدكتور هاني جميعة، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في المنظومة الصحية بفضل إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الروح للحفاظ على هذا التميز وضمان استدامة النجاحات في مختلف المحاور الصحية.

مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - بني سويف

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوج ألماني (صور)

محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكيل تعليم بني سويف تتابع خطة تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان المجمع الصناعي في دلهانس

وكيل صحة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة

وكيل زراعة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة المزارعين ودعم المحاصيل الإستراتيجية

رئيس جامعة بني سويف: تحية العلم تعبير عن الانتماء وترسيخ لقيم الولاء والانضباط

مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - بني سويف

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوج ألماني (صور)

محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكيل تعليم بني سويف تتابع خطة تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان المجمع الصناعي في دلهانس

وكيل صحة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة

وكيل زراعة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة المزارعين ودعم المحاصيل الإستراتيجية

رئيس جامعة بني سويف: تحية العلم تعبير عن الانتماء وترسيخ لقيم الولاء والانضباط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف

مواد متعلقة

مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - بني سويف

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوج ألماني (صور)

محافظ بني سويف: إزالة 1069 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكيل تعليم بني سويف تتابع خطة تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان المجمع الصناعي في دلهانس

وكيل صحة بني سويف: نعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة

الأكثر قراءة

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تقلبات الخريف، أمطار وغبار على هذه المناطق، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر المتوسط، انخفاض درجات الحرارة

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

معظمهم نساء وأطفال، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads