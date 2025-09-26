الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

إزالة 1200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن إزالة أكثر من 1200 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لحملات الإزالة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

 

إزالة أكثر من 1200 حالة تعدٍ ببني سويف

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث أكد أن الدولة حريصة على إزالة كافة صور التعديات والتصدي لأي محاولات للتجاوز على أراضيها، مشددًا على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وفي إطار زمني محدد.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة بني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بداية المرحلة الثانية في 30 أغسطس الماضي وحتى 24 سبتمبر الجاري، وصل إلى 1235 حالة تعدٍ، بواقع 589 حالة على أملاك الدولة و646 حالة تعدٍ بالزراعة، وذلك في ظل متابعة دقيقة لتنفيذ القرارات بمراكز المحافظة كافة، ووفق برنامج زمني تم إعداده بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

الموجة الـ 27 لإزالة التعديات ببني سويف

 

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة الـ 27) يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة 849 حالة تعدٍ، وتلتها المرحلة الثانية التي انطلقت في 30 أغسطس الجاري وتستمر حتى 26 سبتمبر، وشهدت إزالة أكثر من 1200 حالة حتى الآن، فيما تختتم الموجة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025، بهدف استكمال أعمال الإزالة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على استعادة كامل حقوقها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على التصدي بكل قوة وحزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة تعدٍ جديدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على حق الشعب وتنفيذًا للقانون.

 

