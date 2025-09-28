الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف لامين يامال، تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا لموسم 2025-2026.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد 

ويتواجد لامين يامال على مقاعد بدلاء برشلونة في ظهوره الأول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

الصورة

 

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال سوسيداد

وقبل مباراة الليلة التقى برشلونة أمام ريال سوسيداد  في 196 مباراة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي حقق الفوز فى 116 مباراة، مقابل 38 انتصارًا لريال سوسيداد، بينما انتهت 42 مواجهة بالتعادل وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وسجل برشلونة 405 أهداف فى شباك ريال سوسيداد، بينما استقبلت شباكه 197 هدفًا على مدار تاريخ المواجهات.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد 

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعي نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة لملاحقة ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني والذي سقط أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2 والذي توقف رصيده عند 18 نقطة بالصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة.

كما تعد مواجهة ريال سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موقف برشلونة وريال سوسيداد

ويدخل برشلونة حامل اللقب، مباراة ريال سوسيداد محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقوا 4 أهداف.

علي جانب آخر، يمتلك ريال سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما خاض ست مواجهات، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة، والتعادل فى مباراتين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة لامين يامال ريال سوسيداد الدوري الإسباني

مواد متعلقة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: زيزو جاهز للقمة.. منافس الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.. واتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الأبيض

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

اتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الزمالك والإداري لسفرهم إلى الإمارات دون قرار وزاري

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، بتروجيت يتقدم على المصري بهدف مصطفى البدري في الشوط الأول

الأكثر قراءة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

كأس العالم لكرة اليد للأندية، الزمالك يتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة 47-25

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads