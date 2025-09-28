بعد إهانة أتلتيكو لـ"الذات الملكية"، رسالة غاضبة من بيريز للاعبي ريال مدريد (فيديو)

ما زالت أصداء هزيمة ريال مدريد، أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة "5-2"، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، تتصدر الساحة الكروية، خاصة وأن هزيمة النادي الملكي أضاعت فرصة ذهبية للابتعاد أكثر عن برشلونة وعن أتلتيكو مدريد نفسه.

كما أن هزيمة الريال التي تعد الأولى له هذا الموسم هزت فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الذي كان متواجدا في ملعب "ميتروبوليتانو" وشاهد على الهزيمة الكارثية والثقيلة، واضطر إلى النزول لغرفة ملابس الفريق.

وبدا على بيريز الغضب ووجه رسالة للاعبين قائلا: "اليوم لم يكن يومنا، لعبوا بشكل أفضل، يجب أن نتعلم من هذه الهزيمة، نحن ريال مدريد وسننهض"، بحسب موقع “ديفينسا سنترال”.



Florentino Pérez at the game but I want to know are they praying or something?



pic.twitter.com/hQdl8K3vqU — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) September 27, 2025



كما شهدت غرفة ملابس الريال أجواء صاخبة بعد الهزيمة الثقيلة أمام جاره أتلتيكو مدريد.



وذكر موقع " ديفنسا سونترال " كان الوضع معقدًا، نظرًا للانطباعات والمشاعر السلبية التي كانت لدى لاعبي ريال مدريد على أدائهم في المباراة.

ولم يتردد بعض لاعبي ريال مدريد، الذين بدا عليهم التأثر بالهزيمة أمام منافسيهم، في التعليق قائلين: "لقد كانت مباراة سيئة للغاية، فوضى عارمة"، وقد تعززت قوة هذه الكلمات، إلى جانب الغضب والإحباط لدى جميع عناصر الفريق.



وأدرك لاعبو ريال مدريد بعد تفكير قصير: "هذا ليس مستوانا"، وأقرّ الفريق بالخطأ الجسيم الذي وقع في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، كخطوة أولى في محاولة التعلم مما حدث في أتلتيكو مدريد ومنع تكراره في مباريات أخرى بنفس القوة والأهمية، لا سيما وأن هذه المباراة بدت حاسمة في ترسيخ صدارتهم.



وترك الديربي أثره على الفريق وعلى المدرب تشابي ألونسو، مع ذلك بعض اللاعبين لم يكونوا على مستوى الحدث، مثل دين هويسن وألفارو كاريراس، كما لم يُحدث فينيسيوس جونيور الفارق، وأظهر جود بيلينجهام أنه ليس مستعدًا بعد لهذا النوع من المباريات عقب عودته من الإصابة.



وبعد هذه الهزيمة، أصبح ريال مدريد مهددا بفقدان الصدارة لصالح غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، في حال فوزه على ريال سوسيداد، اليوم الأحد.

