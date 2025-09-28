مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صدامات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة ضد الزمالك

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والعربية وكأس العالم للشباب بالإضافة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

مودرن سبورت ضد فاركو - 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

وادي دجلة ضد سموحة - 8 مساءً

غزل المحلة ضد إنبي - 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد فولهام - 4 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

نيوكاسل ضد أرسنال - 6:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني



رايو فاييكانو ضد إشبيلية - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

إلتشي ضد سيلتا فيجو - 5:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

برشلونة ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 1HD

ريال بيتيس ضد أوساسونا - 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي ضد نيوزيلندا - 2:00 صباحا

باراجواي ضد بنما - 2:00 صباحا

المغرب ضد إسبانيا - 11:00 مساءً

إيطاليا ضد أستراليا - 11:00 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج ضد الشارقة - 3:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

برشلونة ضد الزمالك - 5:45 مساءً - قناة Ontime sports 2

فيزبريم ضد الأهلي - 8 مساءً - قناة Ontime sports 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



ساسولو ضد أودينيزي - 1:30 ظهرًا

روما ضد هيلاس فيرونا - 4 مساءً

بيزا كالتشيوضد فيورنتينا - 4 مساءً

ليتشي ضد بولونيا - 7 مساءً

ميلان ضد نابولي - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نيس ضد نادي باريس - 4 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

ميتز ضد لوهافر - 6:15 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

أنجيه ضد بريست - 6:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 5 HD

ليل ضد ليون - 6:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

رين ضد لانس - 9:45 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني



فرايبورج ضد هوفنهايم - 4:30 مساءً

كولن ضد شتوتجارت - 6:30 مساءً

يونيون برلين ضد هامبورج - 8:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي



قونيا سبور ضد إسطنبول باشاكشهير - 5 مساءً

ريزه سبور ضد قاسم باشا - 5 مساءً

قيصري سبور ضد جنتشلر بيرليجي - 8 مساءً

فنربخشة ضد انطاليا سبور - 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي



ألفيركا ضد فيتوريا جيماريش - 5:30 مساءً

سبورتينج براجا ضد ناسيونال ماديرا - 8 مساءً

فاماليكاو ضد ريو آفي - 10:30 مساءً

الدوري التونسي



الأولمبي الباجي ضد النجم الرياضي بالمتلوي- 5:30 مساءً

الترجي الجرجيسي ضد سليمان الرياضي - 5:30 مساءً

الافريقي التونسي ضد اتحاد بن قردان - 5:30 مساءً

البنزرتي ضد شبيبة القيروان - 5:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي



الدفاع الجديدي ضد الرجاء البيضاوي - 6 مساءً

المغرب الفاسي ضد النادي المكناسي - 8 مساءً

الوداد البيضاوي ضد نهضة الزمامرة - 10 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.