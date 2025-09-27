شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق توتنهام مع نظيره وولفرهامبتون سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام ضد وولفرهامبتون

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجي - سبينس.

في خط الوسط: بينتانكور - بالينيا - بيرجفال.

في خط الهجوم: تشافي سيمونز - ريتشارليسون - محمد قدوس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كينسكي - دانسو - ماتياس تيل - جراي - جونسون - بيدرو بورو - أودبيرت - سار - سكارليت.

ليفربول يخسر لأول مرة بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس 2-1

وفي نفس الجولة تعرض فريق ليفربول، لأول خسارة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي على يد نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان إسماعيلا سار قد سجل الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9، ثم تعادل كييزا للريدز في الدقيقة هدف 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استطاع نكيتيا تسجيل هدف فوز كريستال بالاس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

