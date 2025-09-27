الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

تعادل فريق توتنهام مع نظيره وولفرهامبتون سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل توتنهام ضد وولفرهامبتون 

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجي - سبينس.

في خط الوسط: بينتانكور - بالينيا - بيرجفال.

في خط الهجوم: تشافي سيمونز - ريتشارليسون - محمد قدوس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كينسكي - دانسو - ماتياس تيل - جراي - جونسون - بيدرو بورو - أودبيرت - سار - سكارليت.

 ليفربول يخسر لأول مرة بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس 2-1

وفي نفس الجولة تعرض فريق ليفربول، لأول خسارة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي على يد نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان إسماعيلا سار قد سجل الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9، ثم تعادل كييزا للريدز في الدقيقة هدف 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استطاع نكيتيا تسجيل هدف فوز كريستال بالاس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام وولفرهامبتون توتنهام ضد وولفرهامبتون الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

اتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الزمالك والإداري لسفرهم إلى الإمارات دون قرار وزاري

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، بتروجيت يتقدم على المصري بهدف مصطفى البدري في الشوط الأول

عبد الحميد بسيوني باكيا: حب ودعوات الناس لي كبير أوي وأشكر الجميع (فيديو)

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كهرباء الإسماعيلية يحقق فوزه الثاني في الدوري الممتاز على حساب المقاولون العرب

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads