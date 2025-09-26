مدة غياب جارسيا عن برشلونة بعد إصابته

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرماه جوان جارسيا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، خلال مران الفريق صباح الجمعة.

مدة غياب جارسيا عن برشلونة

وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي أن الحارس الإسباني سيخضع غدا لعملية جراحية بالمنظار تحت إشراف الدكتور خوان كارليس مونلو، على أن تتراوح فترة غيابه ما بين 4 إلى 6 أسابيع وفقًا لمدى استجابته لبرنامج التأهيل والعلاج.

وبغياب جارسيا، ينتظر أن يحصل الحارس البولندي تشيزني على فرصة المشاركة بشكل أساسي، فيما سيكون الحارس الشاب إيدير ألير خيارا ثاني بعد انضمامه مؤخرا لتعويض غياب كوتشين، المنضم لمنتخب الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة برشلونة، في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية مثل تير شتيجن، جافي، وفيرمين بسبب الإصابة.

