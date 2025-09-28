الأحد 28 سبتمبر 2025
أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

تعادل أستون فيلا مع نظيره فولهام بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد فولهام 

افتتح فولهام التسجيل عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 3، فيما تعادل أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 38.

تشكيل أستون فيلا ضد فولهام 

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: ماتي كاش- إيزري كونسا- توني مينجز- لوكاس دين.

في خط الوسط: بوجارد- ماكجين- جيوساند.

في خط الهجوم: هارفي إليوت- روجرز- أولي واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ماركو بيزوت- بوبكر كمارا- ماتسين- باو توريس- جادون سانشو- بونديا- ليندلوف- مالين- برادلي بوروس.

تشكيل فولهام ضد أستون فيلا 

فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي:

Starting XI: 1. Leno, 21. Castagne, 5. Andersen, 3. Bassey, 30. Sessegnon, 16. Berge, 20. Lukić, 8. Wilson, 24. King, 17. Iwobi, 7. Raúl. Subs: Lecomte, Cuenca, Robinson, Reed, Cairney, Smith Rowe, Adama, Chukwueze, Kevin.

وفي نفس الجولة يحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هي قناة “beIN Sports 2 HD”.

