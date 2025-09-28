الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظات

لعدم دمغ الموازين، تحرير 9 محاضر في حملة على محلات الذهب بأسيوط (صور)

محلات الذهب بأسيوط،
محلات الذهب بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها التموينية المكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع هيئة الدمغة والموازين، وبالتنسيق مع مفتشي المديرية وإدارتي تموين حي شرق وحي غرب، استهدفت محلات الذهب للمرور عليها والتأكد من صحة الأوزان ومطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والدمغات الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

 

مخالفات لعدم دمغ الموازين الخاصة بوزن الذهب

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر إثبات حالة لمحلات الذهب لعدم دمغ الموازين الخاصة بوزن الذهب وتحرير 3 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

 

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مختلف الأنشطة التجارية لضبط الأسواق بأسيوط ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الغش، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

سعر جرام الذهب في مصر صباح اليوم الأحد

تصل إلى 80 جنيها، انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم بالأسواق

 

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

