محافظ أسيوط يصطحب وفد الهيئة العربية للتصنيع لاختيار موقع معرض دائم لمنتجاتها (فيديو)

اصطحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع في جولة ميدانية لاختيار الموقع الأنسب لإقامة معرض دائم لمنتجات الهيئة داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين.

شارك في الجولة الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والعميد أحمد عبد الرحمن عبد الغفار مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة والمدير العام للشئون الإدارية، والمهندس سيد محمد الدرملي مدير قطاع الإنتاج بالهيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح.

توفير سيارات عصرية تلائم السوق المحلي

وتأتي الجولة استكمالًا لزيارة محافظ أسيوط الأخيرة لمقر الهيئة العربية للتصنيع، والتي شهدت مباحثات موسعة مع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول سبل التعاون في عدة مجالات أبرزها: دعم مشروعات الشباب، وتوفير سيارات عصرية تلائم السوق المحلي، وإنشاء منظومات متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والزراعية، وتصنيع أفران صديقة للبيئة وماكينات تدوير المخلفات، إلى جانب مشروعات معالجة وتنقية المياه، والتوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير الأخشاب والأجهزة الإلكترونية.

وأكد محافظ أسيوط أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يجسد توجه الدولة نحو تعميق الشراكات الوطنية وتكامل الجهود المؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن إقامة معرض دائم للمنتجات بأسيوط سيوفر للمواطنين سلعًا محلية بمستوى عالمي وأسعار مناسبة مع إتاحة أنظمة تقسيط ميسرة، فضلًا عن إتاحة فرص تدريب وتأهيل للشباب عبر معاهد وأكاديميات الهيئة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتفتح آفاقًا جديدة للتشغيل.

مركز التدريب "خان الخليلي" للحرف اليدوية والتراثية

كما تفقد محافظ أسيوط مركز التدريب "خان الخليلي" للحرف اليدوية والتراثية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية لتحويله إلى مركز نموذجي وفق أحدث المعايير، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تمكين الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة بالصناعات اليدوية والتراثية، بما يعزز إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويوفر دخلًا مستدامًا للأسر ويدعم الاقتصاد المحلي.

واستكمل وفد الهيئة جولته برفقة نائب المحافظ لتفقد عدد من المواقع الأخرى المقترحة لإقامة المعرض لتوفير احتياجات المحافظة من المنتجات المدنية بجودة تضاهي المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.