حملات تطهير للترع والمصارف لتسهيل وصول المياه للمزارعين بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير الترع والمصارف بجميع المراكز والقرى، بهدف ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية لتطهير الترع والمصارف

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية، لتطهير الترع والمصارف باستخدام المعدات المتنوعة من حفارات وكباش وصنادل مائية، وتشمل الأعمال الحالية الانتهاء من تطهير ترعة الكردي وترعة نجع حمادي الغربية، إلى جانب متابعة أعمال تأهيل ترعة إبراهيم بك وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

أعمال التطهير يتم رفعها ونقلها إلى مواقع مخصصة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير يتم رفعها ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسيرًا لحركة المواطنين.

كما شدد على أهمية تكاتف الجهود لدعم المزارعين وحماية المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بقطاع الري أو بالخدمات المختلفة عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114 – 088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكدًا أن جميع القنوات متاحة على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

