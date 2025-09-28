محافظ أسيوط يبحث إقامة مركز لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه وفدًا من شركة تكنيب الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار المسئولية المجتمعية، ودعم عدد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وضم الوفد في زيارته لمحافظة أسيوط كلًا من يوليان لي مدير المشروع، ومحمد الروبي المدير الإقليمي لشؤون البيئة والمجتمع، وأيون ريكي مدير الأمن بالشركة، وروبرتو مسله نائب مدير السلامة والصحة، وماركو أوليا مدير الشؤون الإدارية.

كما حضر اللقاء عدد من قيادات مديريات الخدمات بأسيوط، من بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وطارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط.

ناقش اللقاء آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير المدافن الصحية وتحسين منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعامل العلمي مع ظاهرة الكلاب الضالة بما يحافظ على الصحة العامة والأمن البيئي، إضافة إلى رفع كفاءة دور الأيتام بالمحافظة.

تطوير مدفن منطقة "الجورة" ببني غالب

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة على تحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات، مشيرًا إلى وجود عدد من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة التي تخدم مراكز المحافظة، داعيًا إلى تطوير مدفن منطقة "الجورة" ببني غالب وزيادة الاهتمام بالتشجير والزراعات.

إقامة مركز متكامل بمنقباد لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

كما كشف محافظ أسيوط عن إقامة مركز متكامل بمنقباد لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، يضم مستشفى بيطريًا ومصنعًا للأدوية والأعلاف، إلى جانب مركز أبحاث لتدريب الكوادر البيطرية، على أن يتم تعميم التجربة بنماذج مصغرة في مختلف المراكز.

تطوير دار الصفا للبنات ودار الحنان للبنين

وفي مجال رعاية الأيتام، دعا محافظ أسيوط الشركة إلى المساهمة في تطوير دار الصفا للبنات ودار الحنان للبنين التابعتين لجمعية الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المباني ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث اللازم، مع إنشاء مدرسة داخلية متخصصة في اللغات والتكنولوجيا، بما يضمن دمج الأيتام في المجتمع وإعدادهم للالتحاق بالجامعات وسوق العمل. كما أشار إلى خطة إنشاء مبنى جديد لدار الحنان على خمسة طوابق مجهز وفق أحدث المعايير.

وأضاف محافظ أسيوط أن خطة التنمية تشمل أيضًا إنشاء مركز تدريب متطور للأيتام يتيح لهم فرصًا في مشروعات متناهية الصغر بمجالات تدوير المخلفات، والزراعة، وتربية الماشية والطيور، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات بإيجار رمزي وفترة سماح، مع متابعة دورية لضمان استدامتها.

وفي ختام اللقاء، أشاد اللواء هشام أبو النصر بدور شركة تكنيب الإيطالية في مجال المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تعاونها مع المحافظة يمثل إضافة مهمة للجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات وتطوير القطاعات الحيوية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لدراسة المشروعات المطروحة وتقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي.

