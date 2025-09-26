شباب أسيوط يحصدون جوائز مهرجان اكتشاف المواهب

هنأ اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فريق العمل الفني والمشاركين من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بعد تحقيقهم إنجازات متميزة في الحفل الختامي لمهرجان "اكتشاف المواهب"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة مئات المبدعين من مختلف المحافظات.

أفضل نص مسرحي عن عرض "الغابة" للمؤلف أحمد فتيحة

وأعرب محافظ أسيوط عن فخره بحصول شباب أسيوط على جائزة أفضل نص مسرحي عن عرض "الغابة" للمؤلف أحمد فتيحة، إلى جانب المركز الثالث في مجال التمثيل للمخرج عبدالله حامد، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس ما تتمتع به المحافظة من طاقات إبداعية واعدة.

وأضاف محافظ أسيوط أن المهرجان يمثل منصة وطنية لصناعة الأمل والإبداع، ويُجسّد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري، ورعاية الموهوبين، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية والعلمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وفد مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، شارك في فعاليات المهرجان التي تنوعت بين عروض فنية وغنائية وشعرية واستعراضات متنوعة، حيث تنافس المشاركون في أكثر من 20 مجالًا فنيًا وثقافيًا وعلميًا. وقد أسفرت التصفيات عن تأهل نحو 1500 شاب وناشئ، فيما بلغت قيمة الجوائز المقدمة حوالي 3.8 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهرجان استقطب أكثر من 43,500 متسابق من جميع محافظات الجمهورية، وسط حضور رفيع المستوى ضم عددًا من المحافظين والشخصيات العامة، إلى جانب كوكبة من الفنانين والمثقفين.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين النشء والشباب وإتاحة الفرص أمامهم لإطلاق طاقاتهم، وهو ما تعمل وزارة الشباب والرياضة على ترجمته من خلال برامج ومسابقات نوعية تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وصقل المهارات، مؤكدًا دعمه المتواصل للمواهب في مختلف المجالات.

