استهدف 250 معلما، تعليم أسيوط يشهد انطلاق برنامج إنهاء العنف في المدارس

شهد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى "إنهاء العنف فى المدارس" والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة اليونيسيف والجامعة الأمريكية بالقاهرة ويستهدف بمرحلته الأولى معلمى المرحلتين الابتدائية والإعدادية برعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور محمد السباعى بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة ومسؤولى اليونيسيف وهدى حسين مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام بالمديرية والدكتورة امال اسماعيل مدير التعليم الاعدادى بالمديرية ومحمد زيدان مدير التعليم الابتدائى بالمديرية والدكتورة منال رمضان منسق البرنامج مدير مرحلة بالتعليم الابتدائى بالمديرية وأمجد عزت مدير مرحلة بالتعليم الاعدادى بالمديرية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن التدريب استهدف فى مرحلته الاولى 250 معلم منهم 150 معلم بالمرحلة الابتدائية و100معلم بالمرحلة الاعدادية ويتم إجراء التدريب ب10 قاعات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق يومى الجمعة والسبت تحت إشراف قيادات المديرية وبمشاركة نخبة من المدربين المتميزين من الوزارة وهيئة اليونيسيف والجامعة الأمريكية على أن يتم استكمال المرحلة الثانية من التدريب يومى الجمعة والسبت القادمين دون التأثير على سير العملية الدراسية.

ويأتي ذلك بدعم من لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط وتنفيذا لتوجيهاته لضبط العملية التعليمية وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى على كافة المؤسسات التعليمية لخلق بيئة جاذبة للطلاب.

رفع مهارات المعلمين للتعامل مع الطلاب



وأشاد وكيل التعليم بأسيوط خلال لقائه مسؤولى اليونيسيف والوزارة بالبرنامج التدريبى الذى يستهدف رفع مهارات المعلمين للتعامل مع الطلاب واستخدام احدث مهارات إدارة الفصل بفاعلية وتقديم الدعم النفسى الاجتماعى والمهارات الأساسية للعمل الاجتماعي بالمدارس "إدارة الحالة -الدعم النفسى الاجتماعى - القيادة ".

ولفت وكيل التعليم بأسيوط إلى أهمية استخدام استراتيجيات فعالة للوقاية من العنف المدرسى من خلال التنسيق بين المدارس والمجتمعات والجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير استباقية تشمل تعزيز بيئة تعليمية آمنة وداعمة وتدريب المعلمين على تحديد علامات العنف والتعامل معها وتطوير سياسات صارمة ضد العنف وإشراك أولياء الأمور وتوفير خدمات دعم للصحة النفسية للطلاب وتطبيق قوانين تحمي حقوق الأطفال وتُشجع ثقافة الاحترام المتبادل.

