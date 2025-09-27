السبت 27 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية غير مرخصة في أسيوط

ضبط صيدلية غير مرخصة
ضبط صيدلية غير مرخصة بمنفلوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بقرية بني شعران التابعة لمركز منفلوط، وذلك خلال حملة رقابية موسعة نُفذت بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الدواء حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط الصيدلية المخالفة والتحفظ على الأدوية المنتهية الصلاحية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة جرى تنفيذها برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمشاركة الدكتورة راندا رفعت من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مفتشي إدارة تموين منفلوط وممثلي الهيئة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط الصيدلية المخالفة والتحفظ على الأدوية المنتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية، لردع كل من تسول له نفسه الاتجار غير المشروع في الأدوية أو المنتجات الغذائية.

ضبط مخزن أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخص بحي غرب أسيوط

ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بأسيوط

ودعا المحافظ أهالي أسيوط إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمحافظة (114)، أو من خلال أرقام التليفونات الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

