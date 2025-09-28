تعليم أسيوط يوجه المعلمين بالالتزام بموقع الوزارة وبنك المعرفة ومنصة الذكاء الاصطناعي (فيديو)

وجه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، معلمي مدرستي منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطي الثانوية بنين بإدارة منفلوط التعليمية، بضرورة تنويع مصادرهم التعليمية للحصول على المعلومات والالتزام بموقع وزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة المصري ومنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعي، ومساعدة الطلاب على التسجيل في تلك المواقع للحصول على المعلومات والشرح اللازم.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، والتى تفقد خلالها مدرسة منفلوط الثانوية بنات والمنفلوطى الثانوية بنين بمركز منفلوط، رافقه خلالها قدري حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية.

التزام المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال جولته - إلى ضرورة التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج والاستعانة بمصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة والتى وفرتها الدولة المصرية من مكتبات ومعامل وكتب دراسية ومناهج مطورة وموقع وزارة التربية التعليم (www.moe.gov.eg)، والذي يحتوى على المكتبة الإلكترونية وكافة المناهج الدراسية وجميع الشرح للمناهج والتقييمات وكافة الخدمات المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن من ضمن المصادر منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى (qureo) كيريو اليابانية والتى أتيحت باللغة العربية لكل طلاب الصف الاول الثانوى للتسجيل في المنصة بالإيميل الموحد عبر اللينك الآتي https://af-portal.qureo.education/login.

وموقع بنك المعرفة المصرى (www.ekb.eg) للحصول على المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة.

بالإضافة إلى الأسطوانات المدمجة لشرح المناهج والدروس التعليمية التى وفرتها الوزارة بكافة المدارس الاستعانة بها فى شرح المناهج التعليمية بواسطة معامل الحاسب الآلى وغرفة مناهل المعرفة بالمدارس، بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبة المدرسية وماتحويه من كتب قيمة فى كافة المجالات.



وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بالنهضة التعليمية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية فى البلاد، وبخطوات ملموسة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

