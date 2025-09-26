الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه، تطوير طريق دير القصير وربطه بمحور ديروط الشرقي بأسيوط

طريق دير القصير – محور ديروط شرق النيل، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لطريق دير القصير – محور ديروط شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

الانتهاء من أعمال التكسيات الحجرية وتركيب حواجز "النيوجيرسي"

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وبمتابعة مستمرة من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، تم وضع اللمسات النهائية في أعمال المرحلة الأولى من المشروع، والتي تقام بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون جنيه وبطول 4.5 كم، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال التكسيات الحجرية وتركيب حواجز "النيوجيرسي".

الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط للعام المالي الحالي

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، ويعد إضافة مهمة لشبكة الطرق بالقوصية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافات على الطرق الرئيسية، فضلًا عن خدمة القرى والتجمعات السكنية المحيطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

وقال محافظ أسيوط: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات الطرق أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين من هذه المشروعات الحيوية، التي تعد شريانًا للتنمية وجذبًا للاستثمارات.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة، مع المتابعة الميدانية الدورية لتذليل أية عقبات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

أسيوط التجمعات السكنية البنية التحتية التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر خطة الاستثمار شبكة الطرق محافظة اسيوط محور ديروط محافظ أسيوط

