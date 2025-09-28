الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

تصل إلى 80 جنيها، انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر، فيتو

ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5800 جنيه بانخفاض 11.5 جنيه.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5075 جنيها بانخفاض بانخفاض 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4350 جنيهًا بانخفاض 8.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40600 جنيه بانخفاض 80 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.  ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب الجمعة الماضىة، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع قيمة الدولار، مما ضغط على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى:

 

تراجعت الفضة 0.7% إلى 44.92 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولار.

زاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية

 

