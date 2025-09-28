أخبار مصر: تفاصيل خطة ترامب لغزة، بيان من الجبلاية بشأن صلاح، رد الصحة على نقص أدوية الكيماوي، هيثم حسن يصدم منتخب مصر

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تفاصيل خطة ترامب لغزة، وقف فوري للحرب ونشر قوة دولية والعفو عن قادة حماس بشروط

كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية.

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أصدر اتحاد الكرة قبل قليل بيانا رسميا يرد فيه على الهجوم، الذي طال مسئولي الاتحاد وعضوة مجلس الإدارة إيناس مظهر، واتهام الأخيرة بأن صوتها في تصويت الكرة الذهبية لم يذهب إلى محمد صلاح.

الصحة ترد على أزمة نقص أدوية الكيماوي بمعهد الأورام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن عدم توفر أدوية الكيماوي في معهد الأورام وقوائم الانتظار الطويلة غير صحيح.

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

تفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على "طبيب مسالك" بالسب والقذف داخل مستشفى سيد جلال في باب الشعرية.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ والترويكا الأوروبية تحذر طهران

فعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

الأجر والرسالة الموجهة، أحمد سالم يكشف تفاصيل ظهور باسم يوسف في "كلمة أخيرة" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد سالم، تفاصيل ظهور باسم يوسف في فقرات ثابتة ضمن برنامجه "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة ON.

اليوم، جامعة الأزهر تفتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة، اعرف شروط الانضمام

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2025/9/28م حتى يوم السبت الموافق 2025/10/4م للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025/2024.

اشتباكات ودهس في احتجاجات بين مؤيدي نتنياهو ورافضي حرب غزة (فيديو)

شهدت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل تظاهرات حاشدة، ليل السبت الأحد، شارك فيها الآلاف للمطالبة باتفاق للإفراج عن الأسرى في غزة.

بعد إهانة أتلتيكو لـ"الذات الملكية"، رسالة غاضبة من بيريز للاعبي ريال مدريد (فيديو)

ما زالت أصداء هزيمة ريال مدريد، أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة "5-2"، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، تتصدر الساحة الكروية، خاصة وأن هزيمة النادي الملكي أضاعت فرصة ذهبية للابتعاد أكثر عن برشلونة وعن أتلتيكو مدريد نفسه.

خريف بالقاهرة و"حر الصيف" يهب مجددا على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

وقع نصاب في فخ صاحب كافيه شهير بالمهندسين، والذي بدوره سلمه لقسم الشرطة، حينما حاول النصاب الإيقاع بصاحب الكافيه وإجباره على شراء حصة منه وذلك أثناء عرضه بيع نسبة من الكافيه مستغلا انتحاله صفة المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس الشيوخ، لفرض نفوذه.

بلدكم بالنسبة لي مش موجود، صابرين النجيلي ترفض عرضا إسرائيليا لتحويل أغنيتها للعبرية

رفضت المطربة صابرين النجيلي عرضا إسرائيليا لتحويل أغنيتها "إنت مين" للعبرية.

تصريح غريب من هيثم حسن بشأن تمثيل منتخب مصر

أكد هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن اللعب باسم منتخب مصر في المرحلة القادمة.

زادت "النص"، جنون الطماطم يضرب الأسواق اليوم

سجلت أسعار الطماطم اليوم الأحد؛ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، في أسواق التجزئة، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته أمس السبت الذي بلغ نصف السعر، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

علق أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على خسارة فريقه أمام اليابان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.

رفع شعار "مصلحتي أهم"، ميلي يرفض زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين خوفا من خسارة الانتخابات

رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد خوفا من خسارة الانتخابات.

رومانسية ليلة العمر، اللقطات الأولى من حفل زواج سيلينا جوميز وبيني بلانكو (فيديو وصور)

نشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، صورا من حفل زفافها على المنتج الموسيقى بيني بلانكو، وذلك عبر مجموعة فخمة من صور الزفاف.

تصل إلى 80 جنيها، انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم بالأسواق

ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها.

مطلعش مونيز، من هو سيزار جرادو حكم قمة الأهلي والزمالك؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل، تعيين الحكم الإسباني سيزار جرادو حكما لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حاول ورفضت، ماسك يرد على تقرير تداول اسمه في ملفات إبستين الجديدة

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تفاصيل علاقته بجيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي، بعد تقرير لشبكة "سكاي نيوز" أشارت فيه إلى ورود اسم ماسك والأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، ضمن الوثائق الحديثة التي كُشف عنها في قضية إبستين.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صدامات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة ضد الزمالك

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والعربية وكأس العالم للشباب بالإضافة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

