رياضة

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

علق أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على خسارة فريقه أمام اليابان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.

راضي عن أداء اللاعبين

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، إنه بصرف النظر عن النتيجة، فإن اللاعبين قدموا أداء طيبًا ونفذوا المطلوب منهم بشكل جيد، وبذلوا مجهودا كبيرا وكانوا منظمين داخل الملعب، وحاولوا تحسين النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وأضاف: لم نستحوذ بشكل جيد في بداية المباراة، ولعبنا بأسلوب وتكتيك معين، وبعيدا عن نتيجة المباراة، فأنا راض عن أداء اللاعبين وتنظيمهم داخل الملعب، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني".

واختتم نبيه، بأن الفريق أمامه مباراتين في دور المجموعات أمام نيوزيلندا وتشيلي، ونحن قادرون على تحقيق نتائج إيجابية خلالهما وانتزاع بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي 

منتخب مصر يخسر 2-0 أمام اليابان

تلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل. 

أسامة نبيه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة اليابان كاس العالم للشباب تشيلي مصر ضد اليابان

