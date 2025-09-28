بلدكم بالنسبة لي مش موجود، صابرين النجيلي ترفض عرضا إسرائيليا لتحويل أغنيتها للعبرية

رفضت المطربة صابرين النجيلي عرضا إسرائيليا لتحويل أغنيتها "إنت مين" للعبرية.

ونشرت صابرين النجيلي صورة لرسالة وصلت لها من منتج إسرائيلي يعرض عليها تحويل أغنيتها "إنت مين" للعبرية، مثلما تم تحويلها لليونانية، وردت عليه كاتبة: "عفوًا.. أنت بالنسبة لي مش موجود ولا بلدك موجودة وربنا الغني والرازق بعيد عن أي استفادة مادية لو منكم مش عيزاها، أغنية أنت مين الحمد لله نجحت في مصر واترجمت يوناني وقريب في بلغاريا.. ومرحبا بأي بلد.. بلد حقيقيه مش ai زيكم".

أغنية "أنت مين" من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع يوسف حسين، ميكس وماستر مهندس محمد جودة وإخراج أحمد علاء الجندي.

