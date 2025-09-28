الأجر والرسالة الموجهة، أحمد سالم يكشف تفاصيل ظهور باسم يوسف في "كلمة أخيرة" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد سالم، تفاصيل ظهور باسم يوسف في فقرات ثابتة ضمن برنامجه "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة ON.

وقال أحمد سالم: “خليني أوضح الأمور ببساطة، باسم يوسف هيكون معنا في مجموعة حلقات خاصة جدا، وهنفتح من خلالها موضوعات وقضايا متنوعة، قضايا بتهم المصريين وقضايا بتهم العالم العربي والعالمي، والأهم من كل دا إن القيمة مش في الأرقام، القيمة في إن باسم يوسف قدر يوصل بصوته للعالم كله، قدر يدخل في مناظرات وحوارات مع مؤثرين وناشطين في عقر دارهم وبنفس لغتهم، وبنفس طريقته الساخرة، لدرجة أن هو بيهزر معهم بطريقتهم، ودا مسموح على منصات الإعلام الغربي”.



وأضاف: "خلونا نعترف إن باسم يوسف ليه ميزة افتقدناها كتير في إعلامنا العربي، معندناش إعلامي له تأثير دولي، دي بقالنا كتير مش موجودة عندنا في الوقت الحالي، في ناس بتحاول تصطاد في المية العكرة، عارفينهم، في ناس بتحاول تستغل ظهور باسم يوسف عشان تروج لأفكار ويوجهوا النقاش في مواضيع تانية خالص، لكن الحقيقة إننا هنا مش بنجري وراء الشائعات، احنا هنا عشان نقدم محتوى مختلف يليق بجمهور "كلمة أخيرة".

وكانت قناة ON أعلنت عن ظهور اسم يوسف عبر شاشاتها من خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم.

وردد البعض أن باسم يوسف تقاضى مبلغ مالي كبير، وهو ما دفعه للرد على هذه الأقاويل.

وجاء في بيان قناة ON عن عودة باسم يوسف على شاشاتها: تنطلق هذه السلسلة ابتداء من 7 أكتوبر 2025، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

ومن جانبه علق باسم يوسف على عودته إلى شاشات الإعلام المصري وقال:"“طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير، أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر، حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

وأضاف “يوسف”: “ حكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر ”، موضحًا: “حنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وحنقول شوية حكايات لطيفة عن ماوراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها، أسرار تنشر لأول مرة (أو لتاني مرة عادي)، أكشن،دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة”.

اختتم باسم يوسف رسالته قائلا: “ أما موضوع إني واخد ٢٢ مليون جنيه ده، فبصراحة ده خبر عجيب جدا؛ يا ريت نتحرى الدقة. أنا واخد ٢٢ مليون دولار، عيب كده”!!

