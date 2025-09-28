الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ والترويكا الأوروبية تحذر طهران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

فعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأفادت “فرانس برس”، أن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي دخلت حيز التنفيذ.

وطالبت الترويكا الأوروبية، إيران إلى الامتناع عن أي أعمال تصعيدية بعد إعادة فرض العقوبات.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية ماركو  روبيو إيران للانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأممية.

كما دعا كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.  

وكانت إيران نددت بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترويكا الأوروبية عقوبات الأمم المتحدة على إيران العقوبات الدولية على إيران وزير الخارجية ماركو روبيو

الأكثر قراءة

بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

زادت "النص"، جنون الطماطم يضرب الأسواق اليوم

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

تصريح غريب من هيثم حسن بشأن تمثيل منتخب مصر

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

بعد تحديد جلسة الأربعاء، ضوابط عودة انعقاد مجلس النواب

تصل إلى 80 جنيها، انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads