أخبار مصر

الصحة ترد على أزمة نقص أدوية الكيماوي بمعهد الأورام

معهد الأورام، فيتو
معهد الأورام، فيتو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن عدم توفر أدوية الكيماوي في معهد الأورام وقوائم الانتظار الطويلة غير صحيح.

متابعة دقيقة للوضع

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "في آخر تواصل لي مع مدير معهد الأورام منذ 3 أيام لم يذكر أن هناك أي نقص في أدوية الكيماوي..العلاج على نفقة الدولة يغطي مرضى الأورام بالكامل ويُقدم لهم في الصرح الطبي".

تغطية شاملة لمرضى الأورام

وأضاف: "المواطنون غير المؤمن عليهم صحيًا يمكنهم التوجه إلى أي مركز لعلاج الأورام في جميع المحافظات، وفي حال تم تشخيصهم بأنهم مرضى أورام، يتم صرف العلاج لهم عبر العلاج على نفقة الدولة..العلاج يكون غالبًا عن طريق الفم وليس بالحقن، وتكلفته تصل إلى نحو 9 آلاف جنيه".

أرقام تؤكد الاستمرارية

وأشار عبد الغفار إلى أن العام الماضي شهد إصدار 4 ملايين قرار علاج كيماوي على نفقة الدولة لفائدة 3 ملايين مواطن، مؤكّدًا استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

