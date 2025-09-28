حاول ورفضت، ماسك يرد على تقرير تداول اسمه في ملفات إبستين الجديدة

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تفاصيل علاقته بجيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي، بعد تقرير لشبكة "سكاي نيوز" أشارت فيه إلى ورود اسم ماسك والأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، ضمن الوثائق الحديثة التي كُشف عنها في قضية إبستين.

وفي البداية عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن غضبه من العنوان المثير للجدل للشبكة، واصفا إياه بـ"المضلل".

وقال “ماسك”، إنه رفض دعوة من جيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي، لزيارة جزيرته الخاصة في البحر الكاريبي، بعد أن كشفت وثائق أن قطب التكنولوجيا تلقى دعوة لزيارة "جزيرة إبستين" في ديسمبر 2014.

وأضاف ماسك في منشور على منصة "إكس": "عار على سكاي نيوز هذا العنوان المضلل تماما. كل من يروّج لهذه الرواية الكاذبة يستحق الازدراء الكامل".

وتابع: "إبستين حاول إقناعي بزيارة جزيرته، لكنني رفضت، ومع ذلك يذكرون اسمي حتى قبل الأمير أندرو الذي قام بالفعل بزيارتها".

يأتي ذلك بعد إعلان الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة نشر أجزاء من دفعة جديدة من الوثائق ضمن تحقيقاتهم في قضية إبستين، بينها جداول أعمال يومية أظهرت أن اسم ماسك ورد ضمن خطط سفر تعود إلى ديسمبر 2014، تضمنت ملاحظة حول زيارة محتملة إلى جزيرة إبستين الخاصة في البحر الكاريبي.

وأوضحت الوثائق أن إبستين نفسه لم يكن موجودا في الجزيرة في ذلك الوقت، ولم يتضح ما إذا كانت تلك الزيارة قد تمت أصلا.

وشملت الوثائق أسماء شخصيات بارزة أخرى مثل الأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين أمريكيين سابقين، لكن دون وجود اتهامات قانونية جديدة بحق هؤلاء الأسماء.

وجاء تعليق ماسك بعد أن نشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريرا أشارت فيه إلى ورود اسمه والأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، ضمن الوثائق الحديثة التي كُشف عنها في قضية إبستين، الأمر الذي أثار غضب ماسك وموجة واسعة من التفاعل والانتقادات للعنوان المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر كثيرون صياغة التقرير مثيرة ومضلِّلة، رغم أن الوثائق لم تتضمن ما يشير إلى ضلوع ماسك في أي أنشطة غير قانونية.

وجيفري إبستين (1953–2019) كان مموّلا أمريكيا ثريا تورّط في شبكة واسعة من الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرات، إذ استدرج فتيات بعضهنّ دون الرابعة عشرة من العمر عبر وعود بالمال والنفوذ.

اعتُقل أول مرة عام 2006 لكنه حصل على صفقة قضائية مثيرة للجدل سمحت له بقضاء 13 شهرًا فقط في السجن ضمن برنامج إفراج يومي.

وفي عام 2019 وُجهت إليه اتهامات اتحادية جديدة بالاتجار الجنسي، غير أنه عُثر عليه ميتًا في زنزانته بمانهاتن في ظروف أثارت جدلًا واسعًا، فيما تواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها في شبكته وعلاقاته بشخصيات نافذة.

وكان إبستين محاطا بشبكة من المشاهير والساسة ورجال الأعمال، ما منح قضاياه صدى عالميا، فقد ارتبط اسمه بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس دونالد ترامب الذي ظهر معه في مناسبات اجتماعية، وكذلك بالأمير البريطاني أندرو الذي واجه لاحقا اتهامات مرتبطة بالقضية.

كما حضر حفلاته وأوساطه الثرية شخصيات نافذة من وول ستريت والأوساط الأكاديمية، ما أثار الشبهات حول كيفية استفادته من نفوذه لحماية نفسه وتمويل أنشطته غير القانونية.

وتجدد الاهتمام بالقضية في الولايات المتحدة مع تصاعد الدعوات للكشف عن جميع ملفات إبستين، وسط انتقادات واسعة لغياب الشفافية وتضارب تصريحات السلطات الفيدرالية بشأن شبكة علاقاته وأسماء الشخصيات التي ارتبط بها.

