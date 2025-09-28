الأحد 28 سبتمبر 2025
تصريح غريب من هيثم حسن بشأن تمثيل منتخب مصر

هيثم حسن،فيتو
أكد هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن اللعب باسم منتخب مصر في المرحلة القادمة.

 

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى بالفعل اتصالات من قبل، من جانب الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لكنه قام بتأجيل الأمر.

وأضاف: "حدثت مؤخرًا اتصالات مع وكلائي، وهناك دراسة للأمر، وسأتخذ قراري في القريب العاجل بشأن تمثيل منتخب مصر".

وأكد أنه يتشرف بالطبع بارتداء قميص منتخب مصر، موضحًا أن والده مشجع سابق لنادي الزمالك، وهو أيضًا يشجع الفريق الأبيض بسبب والده.

وخطف هيثم حسن، صاحب 23 عامًا، الأنظار مع فريقه بالدوري الإسباني، ويملك اللاعب، أصولًا مصرية وتونسية، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية تمثيل المنتخبين في الفترة القادمة.

