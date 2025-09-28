الأحد 28 سبتمبر 2025
بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

أصدر اتحاد الكرة قبل قليل بيانا رسميا يرد فيه على الهجوم، الذي طال مسئولي الاتحاد وعضوة مجلس الإدارة إيناس مظهر، واتهام الأخيرة بأن صوتها في تصويت الكرة الذهبية لم يذهب إلى محمد صلاح.

وتضمن نص البيان أن هناك تصميما مزيفا لبيان منسوب للدكتورة إيناس مظهر، بأنها اختارت أثناء التصويت محمد صلاح في المرتبة الثالثة بين اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في حفل البالون دور.

نص بيان اتحاد الكرة 

وجاء نص بيان اتحاد الكرة للرد على أزمة إيناس مظهر على النحو التالي:

بشكل غريب، ظهرت حملة في الساعات الأخيرة تضمنت تصميما "مزيفا" منسوبا للدكتورة إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثل مصر في تصويت الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025، أظهر كذبا أنها اختارت محمد صلاح في المركز الثالث، بهدف إثارة فتنة داخل الوسط الكروي المصري.

تصويت مصر في جائزة الكرة الذهبية، فيتو
تصويت مصر في جائزة الكرة الذهبية، فيتو

قبل أن تكشف صحيفة "فرانس فوتبول" بشكل رسمي عن اختيارات الدكتورة إيناس مظهر، والتي تصدرها محمد صلاح في المركز الأول، وهو الأمر البديهي والذي لم يكن في حاجة لدلائل أو إثبات، فدعم مصر متمثلا في صوتها باختيارات الكرة الذهبية لنجم الكرة المصرية وقائد منتخبها وسفيرها الذي يشرفها عالميا منذ سنوات أمر بديهي لا يقبل النقاش.

 

