اليوم، جامعة الأزهر تفتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة، اعرف شروط الانضمام

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2025/9/28م حتى يوم السبت الموافق 2025/10/4م للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025/2024م وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

شروط الالتحاق ببرامج كليات جامعة الأزهر الجديدة



يشترط أن يكون الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب مطابقًا للحد الأدنى للتنسيق المقرر للالتحاق بالكليات المناظرة للكلية المراد التحويل إليها والتي تضم البرنامج المتميز في أحد فروع الجامعة.



تكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل على أساس مجموع الثانوية الأزهرية بالنسبة للطلاب بالفرقة الأولى.



يلتزم الطالب المتقدم للتحويل بالالتحاق بالبرنامج المتميز بالكلية المراد التحويل إليها بعد استيفاء الشروط المقررة.



- يجوز التحويل لطلاب الفرق الأعلى والطلاب الباقين للإعادة، وتكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل بالمجموع والتقدير العام في السنة السابقة بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى، وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها.

اخر موعد للتقديم في البرامج الخاصة بكليات جامعة الأزهر



- يكون التقديم ورقيًا بالكليات المراد التحويل إليها والتي تضم البرامج المتميزة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك وعلى جميع الطلاب الراغبين في التحويل سرعة التقديم خلال المدة المحددة، ولن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المقررة.

