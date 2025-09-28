الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، جامعة الأزهر تفتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة، اعرف شروط الانضمام

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2025/9/28م حتى يوم السبت الموافق 2025/10/4م للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025/2024م وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

 

شروط الالتحاق ببرامج كليات جامعة الأزهر الجديدة 


يشترط أن يكون الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب مطابقًا للحد الأدنى للتنسيق المقرر للالتحاق بالكليات المناظرة للكلية المراد التحويل إليها والتي تضم البرنامج المتميز في أحد فروع الجامعة.


تكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل على أساس مجموع الثانوية الأزهرية بالنسبة للطلاب بالفرقة الأولى.


يلتزم الطالب المتقدم للتحويل بالالتحاق بالبرنامج المتميز بالكلية المراد التحويل إليها بعد استيفاء الشروط المقررة.


- يجوز التحويل لطلاب الفرق الأعلى والطلاب الباقين للإعادة، وتكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل بالمجموع والتقدير العام في السنة السابقة بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى، وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها. 

اخر موعد للتقديم في البرامج الخاصة بكليات جامعة الأزهر


- يكون التقديم ورقيًا بالكليات المراد التحويل إليها والتي تضم البرامج المتميزة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك وعلى جميع الطلاب الراغبين في التحويل سرعة التقديم خلال المدة المحددة، ولن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الأزهر الثانوية الأزهرية برامج كليات جامعة الأزهر شهادة الثانوية الأزهرية كليات جامعة الأزهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

كليات وبرامج جديدة، جامعة الأزهر تعلن آخر مستجدات الحصول على شهادات الاعتماد والجودة

الالتزام بمواعيد المحاضرات الأبرز، تعليمات جديدة من مجلس جامعة الأزهر لعمداء الكليات

الأكثر قراءة

بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

بعد جدل التأشيرة، الأهلي يكشف تفاصيل دعوة الخطيب إلى السفارة الأمريكية

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads