رومانسية ليلة العمر، اللقطات الأولى من حفل زواج سيلينا جوميز وبيني بلانكو (فيديو وصور)

نشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، صورا من حفل زفافها على المنتج الموسيقى بيني بلانكو، وذلك عبر مجموعة فخمة من صور الزفاف.

وظهرت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما في قمة السعادة الرومانسية بعد إعلان زواجها رسميا، مرتدية فستان زفاف أبيض فضيا براقا، في صور "بولارويد" نشرتها على حسابها في إنستجرام.

وعقدت جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، قرانها على منتج الموسيقى بيني بيانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، في حفل أقيم في "سي كريست نيرسيري" الساحرة، وهي مزرعة خاصة تمتد على مساحة 70 فدانا في جوليتا، كاليفورنيا، وتنتشر فيها أشجار النخيل والسيكاس.

وبدأت احتفالات الزفاف، بعشاء بروفة فاخر، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة جوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان من بين ضيوفها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تايلور سويفت، بالإضافة إلى زملائها في مسلسل "فقط جرائم قتل في المبنى" (Only Murders in the Building) ستيف مارتن ومارتن شورت وبول راد، بالإضافة إلى باريس هيلتون.

واستعان فريق تايلور سويفت، بالمظلات السوداء، لإخفاء تايلور عن أعين الإعلام، ومنع المصورين من التقاط صور لها.

وفي صورها الجديدة، ظهرت جوميز وهي تنظر بإعجاب إلى عريسها بينما كانا يقفان معًا تحت أشعة الشمس المتدفقة على حديقة مليئة بالأشجار.

وسيلينا جوميز هي فنانة أمريكية متعددة المواهب، حازت شهرة عالمية كمغنية وممثلة ومنتجة. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة من خلال أعمالها على قناة ديزني، قبل أن تطلق مسيرة موسيقية ناجحة مع فرقتها "سيلينا غوميز آند ذا سين"، ثم كمغنية منفردة. بالإضافة إلى ذلك، لها بصمات واضحة في عالم الإنتاج، حيث عملت كمنتجة تنفيذية لمسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل "13 سببا" (13 Reasons Why).

أما زوجها بيني بلانكو، فهو منتج موسيقي وكاتب أغان أمريكي شهير، يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الموسيقى الحديثة. اشتهر بتعاونه مع مجموعة واسعة من كبار نجوم البوب، مثل جاستن بيبر، إد شيران، وذا ويكند. وقد أسس شركتي تسجيلات خاصتين به، وهو معروف بقدرته على إنتاج أغان تصدرت قوائم الأغاني العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.