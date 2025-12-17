دليلك الكامل لمواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية: مكيف، روسي، تالجو على مدار اليوم

18 حجم الخط

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة لعدد كبير من القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، تشمل القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية، إلى جانب قطارات تالجو وVIP، والتي تتطلب الحجز المسبق قبل استقلالها. وفيما يلي القائمة الكاملة بمواعيد قيام القطارات في الاتجاهين.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة – الإسكندرية

أولًا: مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة – الإسكندرية

قطار رقم 119 تهوية، يقوم الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 903 مكيف، يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 7 تهوية، يقوم الساعة 6:20 صباحًا.

قطار رقم 1205 تحيا مصر، يقوم الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 2025 تالجو، يقوم الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف، يقوم الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 905 VIP مباشر، يقوم الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف، يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1211 تحيا مصر مباشر، يقوم الساعة 10:10 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف، يقوم الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1203 تهوية، يقوم الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 تالجو، يقوم الساعة 14:00.

قطار رقم 919 مكيف، يقوم الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار رقم 917 VIP مباشر، يقوم الساعة 15:00 عصرًا.

قطار رقم 915 مكيف، يقوم الساعة 15:10 عصرًا.

قطار رقم 21 تهوية، يقوم الساعة 15:25 عصرًا.

قطار رقم 923 مكيف، يقوم الساعة 16:00 مساءً.

قطار رقم 23 تهوية، يقوم الساعة 16:30 مساءً.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 17:00.

قطار رقم 921 مكيف، يقوم الساعة 18:00 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف، يقوم الساعة 18:15 مساءً.

قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 19:10.

قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة – الإسكندرية، يقوم الساعة 19:15.

قطار رقم 931 مكيف، يقوم الساعة 20:15 مساءً.

قطار رقم 31 مكيف، يقوم الساعة 20:30 مساءً.

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، يقوم الساعة 22:15 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط الإسكندرية – القاهرة

ثانيًا: مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط الإسكندرية – القاهرة

قطار رقم 8 روسي تهوية، يقوم الساعة 5:10 صباحًا.

قطار رقم 902 مكيف، يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 906 مكيف مباشر، يقوم الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 900 مكيف، يقوم الساعة 8:15 صباحًا.

قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 912 مكيف، يقوم الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 18 روسي، يقوم الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار رقم 914 مكيف، يقوم الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 مكيف مباشر، يقوم الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار رقم 118 تهوية، يقوم الساعة 17:10 مساءً.

قطار رقم 568 سياحي، يقوم الساعة 18:10 مساءً.

قطار رقم 32 تهوية، يقوم الساعة 18:10 مساءً.

قطار رقم 922 مكيف، يقوم الساعة 15:30 عصرًا.

قطار رقم 928 مكيف، يقوم الساعة 19:00 مساءً.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة، يقوم الساعة 19:30 مساءً.

قطار رقم 28 روسي، يقوم الساعة 20:20 مساءً.

قطار رقم 930 مكيف، يقوم الساعة 20:10 مساءً.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية – طنطا، يقوم الساعة 22:00 مساءً.

وتنصح هيئة السكة الحديد الركاب بحجز التذاكر مسبقًا، خاصة في القطارات المكيفة وقطارات تالجو وVIP، لضمان توافر المقاعد وتجنب الزحام.

