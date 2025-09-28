مطلعش مونيز، من هو سيزار جرادو حكم قمة الأهلي والزمالك؟

الأهلي والزمالك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل، تعيين الحكم الإسباني سيزار جرادو حكما لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدل كبير بين جماهير القطبين

كانت تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، هو من سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، ما أثار حالة كبيرة من الجدل في الشارع الكروي المصري، بسبب ضعف مستواه وتواضع سيرته الذاتية

وجاء إعلان اتحاد الكرة في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد، لتحسم الجدل بشأن حكم لقاء القمة، بعدما تم الكشف عن تعيين الدولي الأسباني سيزار جرادو حكما لديربي الكرة المصرية

من هو سيزار جرادو حكم لقاء الأهلي والزمالك ؟

يبلغ سيزار جرادو 45 عامًا، وأدار هذا الموسم 3 مباريات في الدوري الإسباني على رأسها لقاء أتلتيكو مدريد ضد إلتشي، وإشبيلية مع فياريال، بجانب لقاء أوساسونا ورايو فاييكانو.

وأدار أيضًا جرادو مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سبق له إدارة بعض المباريات المميزة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي على رأسها لقاء برشلونة ضد إسبانيول.

وأدار جرادو في مسيرته مباراة نهائية جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني عام 2022.



طاقم حكام الأهلي والزمالك، فيتو

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

يدير مباراة الأهلي والزمالك، حكم الساحة الإسباني سيزار سوتو جرادو، ويعاونه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو مورينو، بجانب الحكم الرابع أليخاندرو رويز، وخوسيه مونويرا حكمًا للفيديو، وماريو لوبيز مساعدًا له.

