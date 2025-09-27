حمو بيكا يصل محكمة قصر النيل لنظر استئنافه على حكم حبسه سنة

وصل منذ قليل المطرب الشعبي حمو بيكا إلى محكمة جنح مستأنف قصر النيل، لحضور جلسة نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى الصغير، قد أصدرت حكمًا، اليوم، بتأييد الحكم الصادر غيابيًا ضد المطرب الشعبي محمد مصطفى محمد، الشهير بـ"حمو بيكا"، في القضية رقم 9339 لسنة 2024، والقاضي بحبسه سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها الغيابي ضد المتهم بتاريخ 1 مارس الماضي، قبل أن يتقدم الأخير بمعارضة على الحكم، وبعد نظر المحكمة للمعارضة في جلسة سابقة، قررت تأييد الحكم السابق، ليصبح واجب النفاذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.