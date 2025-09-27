السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حمو بيكا يصل محكمة قصر النيل لنظر استئنافه على حكم حبسه سنة

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

وصل منذ قليل المطرب الشعبي حمو بيكا إلى محكمة جنح مستأنف قصر النيل، لحضور جلسة نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.   

وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى الصغير، قد أصدرت حكمًا، اليوم، بتأييد الحكم الصادر غيابيًا ضد المطرب الشعبي محمد مصطفى محمد، الشهير بـ"حمو بيكا"، في القضية رقم 9339 لسنة 2024، والقاضي بحبسه سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض. 

يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها الغيابي ضد المتهم بتاريخ 1 مارس الماضي، قبل أن يتقدم الأخير بمعارضة على الحكم، وبعد نظر المحكمة للمعارضة في جلسة سابقة، قررت تأييد الحكم السابق، ليصبح واجب النفاذ.   

