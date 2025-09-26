الجمعة 26 سبتمبر 2025
خلاف على الأجرة يشعل مشاجرة بموقف "أرض اللوا" بين سائقين وراكب

شهد موقف سيارات أرض اللواء بشارع السودان في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، واقعة اعتداء جماعي من قِبل عدد من سائقي الأجرة على أحد الركاب، إثر نشوب خلاف بينهم حول قيمة الأجرة.

وأظهرت الصور التي تداولها نشاط مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من السائقين وهم يهاجمون الراكب بشكل عنيف داخل الموقف، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين المتواجدين في المكان.

وأفاد أحد شهود العيان أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية بين الراكب وأحد السائقين، قبل أن يتدخل عدد من السائقين الآخرين لمناصرة زميلهم، ويتحول الأمر إلى اعتداء جماعي على الراكب.

وتتابع الجهات الأمنية الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل مطالبات من الأهالي بضرورة فرض الرقابة على المواقف العشوائية وضبط الخارجين عن القانون.

