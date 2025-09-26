الجمعة 26 سبتمبر 2025
إخلاء سبيل البلوجر "بطة" بعد اتهامها بنشر مقاطع خادشة

بطة ضياء، فيتو

 قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر بطة ضياء بعد التحقيق معها في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد تلقي بلاغات تفيد بتجاوزات في محتواها تتنافى مع القيم المجتمعية.

 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتتنافى مع قيم المجتمع وتشكل خروجًا على الآداب العامة.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمة، وتبين أنها مسجلة جنائيًا، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ونشر المقاطع عبر صفحتها الخاصة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

