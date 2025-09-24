الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إخلاء سبيل صاحبة فيديو سب زميلاتها في المدرسة بمصر القديمة

التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة مصر القديمة بإخلاء سبيل فتاة ظهرت في فيديو تسب زميلاتها في المدرسة بمنطقة مصر القديمة. 

وظهرت فتاة بالفيديو خلال مشاجرة جمعتها بعدد من زميلاتها بالمدرسة قبل أن تدخل في وصلة سباب لهن قائلة: “أنا اسمي مريم ومش هاممني أي حد في المنطقة”.

وأشارت مصادر إلى أن جهات التحقيق تسلمت تقريرًا مفصلًا بعد انتهاء عمليات الفحص، على أن يتم استدعاء "أصحاب الواقعة" للتحقيق في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تنص عليه مواد القوانين المصرية الخاصة بهذا الأمر. 

