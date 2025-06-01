حمو بيكا يستأنف على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض

كشفت مصادر مقربة من مؤدي المهرجانات "حمو بيكا" إنه سيستأنف في الأيام المقبلة، حكم حبسه لمدة سنة بتهمة حيازة سلاح، بعد أن رفضت محكمة جنح قصر النيل المعارضة التي تقدم بها ضد حكم حبسه غيابيًا.

القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام تتعلق بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة في محكمة جنح مستأنف قصر النيل.

تطورات القضية

وكان الحكم الأول الصادر ضد "حمو بيكا" قد جاء غيابيًا بسبب عدم حضور المتهم أو محاميه في الجلسة الأولى، الأمر الذي جعل محكمة جنح قصر النيل تصدر حكمها بحبسه سنة. بعد ذلك، تقدم بيكا ومعه محاموه باستئناف على الحكم الصادر ضدهم، ليتم تحديد جلسة أخرى لنظر الاستئناف أمام نفس الدائرة القضائية.

السيناريوهات القانونية المتاحة

وفقا للخبير القانوني والمحامي نبيل إسحاق، فإن أمام "حمو بيكا" ثلاث سيناريوهات في جلسة الاستئناف المقبلة:

تأييد الحكم: قد تقرر المحكمة تأييد حكم الحبس لمدة سنة.

تخفيف الحكم: قد تقرر المحكمة تخفيف العقوبة التي فرضت عليه.

إلغاء الحكم: في السيناريو الأكثر تفاؤلًا له، يمكن للمحكمة أن تلغي الحكم بشكل كامل، وتصدر حكمًا بالبراءة، أو حتى تصدر حكمًا مع إيقاف التنفيذ.

الإجراءات القانونية التي خضع لها حمو بيكا

قبل أن يصدر الحكم الغيابي ضده، كانت نيابة قصر النيل قد أمرت بإخلاء سبيل "حمو بيكا" على ذمة التحقيق في قضية حيازة سلاحين أبيض.

ورغم ذلك، لم يلتزم بيكا بحضور الجلسات، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم غيابي ضده. وفي وقت لاحق، تم القبض على "حمو بيكا" من قبل رجال المباحث في منطقة الزمالك، وذلك بسبب هروبه من تنفيذ أحكام قضائية سابقة.

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