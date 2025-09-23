تحقيقات موسعة مع مدير مدرسة متهم بالتحرش بطالبة بالقليوبية، والعقوبة قد تصل للسجن المشدد

تتواصل التحقيقات في واقعة التحرش بطالبة بالصف الأول الثانوي داخل إحدى المدارس بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي أثارت حالة من الغضب والاستياء الشديد في الشارع المصري، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، الذي يشغل منصب مدير المدرسة.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "م. ف. ف."، البالغ من العمر 58 عامًا، بعد تلقي بلاغ من أسرة الطالبة، يفيد بقيامه باستدراجها إلى "غرفة المصلية" داخل المدرسة، وعرض هاتف محمول وخاتم ذهب عليها مقابل السماح له بملامسة جسدها، إلا أن الطالبة رفضت، واعتدت عليه وفرّت هاربة.



وفي تطور خطير، كشفت التحقيقات العثور على صور ومقاطع خادشة للحياء لعدد من الطلاب الآخرين داخل هاتف المتهم وخزينة مكتبه، ما يفتح الباب أمام اتهامات إضافية، قد تشمل التحرش المتكرر، استغلال النفوذ، والاعتداء على القُصّر.



ما هي العقوبة القانونية المتوقعة؟

وفقًا لقانون العقوبات المصري، وتحديدًا المواد المنظمة لجرائم هتك العرض، والتحرش الجنسي، والاعتداء على القُصّر، فإن المتهم يواجه عدة اتهامات، أبرزها: محاولة هتك عرض طفلة (أقل من 18 عامًا)

نص المادة 268 من قانون العقوبات المصري:

يُعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد. وإذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عامًا، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل عن 7 سنوات.

التحرش الجنسي بطفلة

طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات:

يُعاقب على التحرش الجنسي بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تصل إلى 7 سنوات أو أكثر في حال ارتُكبت الجريمة من شخص له سلطة على المجني عليه (كمدير المدرسة).



حيازة صور وفيديوهات خادشة للحياء لأطفال

وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، فإن حيازة وتخزين صور ذات طبيعة جنسية لأطفال تُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية.

استغلال النفوذ والسلطة الوظيفية

نظرًا لأن الجريمة ارتُكبت من شخص في موقع مسؤولية، فقد تُعتبر ظرفًا مشددًا يزيد من العقوبة.

النيابة تحقق في وقائع أخرى محتملة

نظرًا لما تم العثور عليه من مواد خادشة وصور لطلاب آخرين، تواصل النيابة العامة فحص محتوى الهاتف وخزينة المكتب، مما قد يكشف عن جرائم إضافية تُضاف إلى لائحة الاتهامات ضد المتهم، مما قد يُضاعف العقوبة القانونية.

الطالبة تعاني من صدمة نفسية

فيما أكد أهل الطالبة أن ابنتهم تعيش حالة نفسية صعبة منذ الواقعة، ويجري العمل على تقديم الدعم النفسي لها، شدد أهالي المنطقة على ضرورة محاسبة المتهم علنًا وفرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية.

